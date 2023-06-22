ЕК: Киев выполнил лишь два из семи условий для начала переговоров по членству в ЕС

Киевский режим в настоящий момент выполнил лишь два требования из семи для начала обсуждения членства Украины в Евросоюзе. Такой информацией поделились еврокомиссары.
Как уточнили в объединении, на сегодняшний день украинская власть провела лишь реформу судебной системы и создала в стране условия для свободы прессы. Другие пять условий по-прежнему не выполнены.
Ранее информацией о том, что Киев выполнил два требования ЕС из семи поделились корреспонденты Reuters. По мнению журналистов зарубежного издания, эту ситуацию можно считать «прогрессом» Украины.