«Начнется охота на Евросоюз». Колташов назвал последствия конфискации активов РФ

При этом, добавил он, несмотря на то что все финансовые проблемы Евросоюза ложатся на плечи конкретных членов ЕС, никто из этого объединения выходить не станет. Это можно объяснить тем, что европейские страны не по своей воле входят в состав ЕС, и чтобы они могли выйти оттуда, по мнению эксперта, должно произойти чудо – к власти в этих государствах должны прийти силы, стоящие на «антиеэсовских позициях».