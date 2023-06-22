«Начнется охота на Евросоюз». Колташов назвал последствия конфискации активов РФ

Евросоюз не сможет безнаказанно украсть замороженные ранее в рамках санкций российские активы. Но если он попытает передать эти деньги третьей стороне, например Украине, расплачиваться за это будет не сам ЕС, а входящие в него государства.
Такое мнение в беседе с информагентством «ПолитЭксперт» высказал политолог и экономист Василий Колташов, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что рабочая группа Евросоюза, которая с октября 2022 года искала способы изъять замороженные валютные резервы ЦБ РФ для передачи их «на восстановление Украины», сообщила, что законным такое изъятие быть не может.
«[Рабочая группа] не видит надежного правового основания, позволяющего конфисковать замороженные или обездвиженные активы только на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС», – говорится в обнародованном заключении.
Однако, как отметил по этому поводу Колташов, это постановление не отбило у европейцев желание завладеть российскими миллиардами. Но в ЕС хотя бы начали задумываться о возможных неприятных последствиях воровства российских средств.
Так глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготавливает юридическую базу для того, чтобы использовать замороженные российские активы.
Но Василий Колташов уверен, что, если ЕС действительно попытается посягнуть на валютные резервы Банка России, отвечать за это придется, и в первую очередь расплачиваться за воровство придется простым европейцам. Тем более, что жители европейских государств уже и так несут финансовое бремя из-за разрыва их властями торговых связей с Москвой, на которых держалась финансовая устойчивость экономики ЕС. И в будущем именно конкретным странам Евросоюза придется расплачиваться за посягательство ЕС на замороженные активы РФ, уверен эксперт.
«Речь же идет об облигациях Австрии, Германии, Бельгии — и спрашивать будут с них. Проблема в том, что ЕС — это не государство», – объяснил Колташов.
При этом, добавил он, несмотря на то что все финансовые проблемы Евросоюза ложатся на плечи конкретных членов ЕС, никто из этого объединения выходить не станет. Это можно объяснить тем, что европейские страны не по своей воле входят в состав ЕС, и чтобы они могли выйти оттуда, по мнению эксперта, должно произойти чудо – к власти в этих государствах должны прийти силы, стоящие на «антиеэсовских позициях».
«А таких сейчас нет, потому что США коррумпировали и контролируют партийную номенклатуру стран ЕС, в том числе оппозиционных. Это означает, что пока Евросоюз не в состоянии противостоять США», – подчеркнул Колташов.
Также экономист напомнил, что Россия не просто так хранила большую часть своих валютных резервов не в американских ценных бумагах, а на счетах европейских банков. Это было вызвано том, что Москва рассчитывала на вменяемость европейцев, на то, что те, в отличие от американцев, более склонны соблюдать нормы международного права. Однако эти надежды Москвы не оправдались.
«Они нарушили условия и большая часть замороженных российских резервов — она там [заморожена на счетах европейских банков]», – добавил Колташов.
О том, чего стоит Евросоюз на мировой арене, напомнил политолог, не так давно всему миру ясно продемонстрировал Китай, куда с визитом явились президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Макрона китайцы проводили на президентском самолете – пусть и с минимальными, но со всеми положенными ему по статусу почестями. А вот Урсула фон дер Ляйен покидала Пекин пассажирским самолетом, как «обычный международный деятель, каких много».
Это свидетельствует о том, что мир меняет линию поведения на новую, и теперь уже никто не сможет просто взять использовать чужие резервы по своему усмотрению.
«Если только тронете — посягнете на право равного. Какая тут еще история: равными Российской Федерации, являются государства, которые входят в ЕС, но не сам Евросоюз, – подчеркнул Колташов. – Следовательно, если он сам российские деньги тронет, передаст третьей стороне, то Россия будет вправе объявить ЕС преступником и начать не войну, но охоту на союз».
В частности, добавил эксперт в заключение, Россия получит право признать Евросоюз запрещенной организацией. Так как, завладев ее многомиллиардными валютными резервами, ЕС уже ничем не будет отличаться от запрещенной в РФ террористической группировки Талибан*, или от признанной в РФ экстремистской и тоже запрещенной организации «Правый сектор»✱**.
*, ** – организации запрещены на территории РФ решением Верховного суда.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация