Ассистент Татьяны Тарасовой опровергла слухи о вызове врачей для тренера

Ассистент Татьяны Тарасовой Аделина опровергла слухи о вызове скорой помощи для заслуженного тренера СССР по фигурному катанию.
«Это кто вам сказал так? Не знаю, кто что пишет. У нас все отлично», — заявила ассистент порталу «360».
По информации Telegram-канала Mash, Тарасовой стало плохо дома. Тренер жаловалась на головную боль, онемение рук, после чего потеряла сознание. Журналисты отметили, что за последний месяц она вызывала скорую как минимум шесть раз.
В июне сама Тарасова опровергала сообщения о своем плохом самочувствии. Тренер заявляла, что со здоровьем все хорошо и помощь медиков ей не требовалась.