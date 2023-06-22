Писатель Строкань раскрыл умысел Байдена, пригласившего индийского премьера в США

При этом, как обратил внимание писатель, после скандала с межрелигиозными столкновениями в индийском штате Гуджарат в начале 2000-х годов Моди был невъездным в Соединенные Штаты до 2014 года. Теперь, когда «ставки в новой большой игре» вокруг Индии оказались невероятно высоки, ситуация кардинально изменилась.