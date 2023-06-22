Писатель Строкань раскрыл умысел Байдена, пригласившего индийского премьера в США

Помпезная встреча индийского премьер-министра Нарендра Моди в США показала намерение Белого дома «сломать» и «заставить» Индию присоединиться к санкционной политике, а также отдалиться от группы БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в материале «Специально для RT» заявил журналист, писатель Сергей Строкань.
В последние годы американская администрация во главе с президентом Джозефом Байденом не встречала ни одного иностранного лидера с подобным размахом, в том числе украинского коллегу Владимира Зеленского или британского премьер-министра Риши Сунака, заметил автор статьи.
«Наблюдая за ходом визита Моди в Штаты, — рассуждает Строкань, — можно сделать вывод, что организаторы решили прыгнуть выше головы. Они сделали все возможное и невозможное, чтобы умаслить "индийского слона". <...> чтобы до Моди наконец-то дошло, что главный друг и партнер Индии — это именно Америка».
При этом, как обратил внимание писатель, после скандала с межрелигиозными столкновениями в индийском штате Гуджарат в начале 2000-х годов Моди был невъездным в Соединенные Штаты до 2014 года. Теперь, когда «ставки в новой большой игре» вокруг Индии оказались невероятно высоки, ситуация кардинально изменилась.
«Во-первых, по своему объему индийский рынок сопоставим с совокупным рынком всего Евросоюза. Во-вторых, Индия — лидер государств глобального Юга, в этом году председательствующий в G20 и ШОС и играющий одну из первых скрипок в БРИКС», —перечислил Строкань.
Еще одной причиной заинтересованности США, по мнению журналиста, является статус Индии, как «особо привилегированного стратегического партнера» России. Ведь Дели не присоединился к санкциям, закупает российскую нефть и оружие, напомнил писатель.
«Как бы он ни спотыкался, но Джо Байден упорно лезет на индийского слона, не боясь свалиться», — констатировал автор статьи.
Строкань уверен, что попытки Вашингтона разрушить российско-индийские контакты не увенчаются успехом. В качестве одного из примеров он привел прошедший Петербургский международный экономический форум, в ходе которого представители индийской делегации говорили, что связи Москвы и Дели «крепки как никогда».
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