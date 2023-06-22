Бензин марки АИ-92 обновил двухлетний ценовой рекорд

В начале этого лета АИ-92 дорожал до рекордных отметок с октября 2021 года, а АИ-95 обновил свой ценовой исторический максимум. Автомобильное топливо растет в цене с апреля по причине дефицита предложения, а также нехватки планов правительства по снижению демпфера.