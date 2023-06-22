Бензин марки АИ-92 обновил двухлетний ценовой рекорд

Стоимость бензина марки АИ-92 для европейской части РФ обновила рекорд, зафиксированный в августе 2021 года. Об этом гласит статистика Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Цена взлетела на 2,25% и составила 58 548 рублей за тонну. Бензина марки АИ-95 подорожал до 66 589 руб. за тонну, на 1,31%.
Стоимость летнего дизтоплива поднялась на 0,52% — до 51 584 руб. за 1 т. Цена мазута при этом сократилась до 16 416 руб. за тонну, на 0,28%.
В начале этого лета АИ-92 дорожал до рекордных отметок с октября 2021 года, а АИ-95 обновил свой ценовой исторический максимум. Автомобильное топливо растет в цене с апреля по причине дефицита предложения, а также нехватки планов правительства по снижению демпфера.