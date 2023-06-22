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Песков рассказал о послании Путину от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани

Политика
Песков рассказал о послании Путину от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани

Российский президент Владимир Путин получил послание от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, сообщение было передано через премьер-министра и главу МИД Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани. 22 июня Путин провел встречу с дипломатом, пишет РИА Новости.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров также успел пообщаться с визитером. Коллеги обсудили международную ситуацию, сделав акцент на обстановку в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и на палестинских территориях, сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

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