Песков рассказал о послании Путину от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров также успел пообщаться с визитером. Коллеги обсудили международную ситуацию, сделав акцент на обстановку в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и на палестинских территориях, сказано в сообщении на сайте МИД РФ.