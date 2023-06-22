«Покайся». Блогер Пучков призвал сбежавшего Урганта признать вину перед россиянами

Шоумен Иван Ургант может вернуться на российское телевиденье только через «покаяние». Такое заявление сделал видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.
По его мнению, сбежавший из страны телеведущий приступит к работе только в том случае, если попросит прощения у всего российского общества.
«Покайся. Ты же взял и все свои заслуги перечеркнул. Если я начальник ДК государственного, ты не приедешь сюда. Государству даже пальцем шевелить не надо. Ты же сам все это сделал», — объяснил он.
Пучков уточнил, что осудившие спецоперацию артисты должны пройти «обряд очищения».
«Ты извинился, покаялся. Сначала простят, а потом посмотрят, как себя ведет. Пусть поможет фронту. Этим кто-то должен заняться. Вернется, например, какой-нибудь Гребенщиков, все снова на концерты пойдут», — добавил видеоблогер.
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