Жителя Пензенской области обвинили в госизмене за сотрудничество с СБУ в 2022 году

ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении жителя города Заречный Пензенской области, который сотрудничал с СБУ в 2022 году, пишет «Коммерсантъ».
Россиянина обвиняют в передаче секретных сведений о российских военнослужащих — он пересылал их сотрудникам украинских спецслужб через социальные сети. Отмечается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу насильственных действий и ложный донос.
Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.