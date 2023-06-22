Жителя Пензенской области обвинили в госизмене за сотрудничество с СБУ в 2022 году

Россиянина обвиняют в передаче секретных сведений о российских военнослужащих — он пересылал их сотрудникам украинских спецслужб через социальные сети. Отмечается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу насильственных действий и ложный донос.