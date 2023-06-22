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Жителя Пензенской области обвинили в госизмене за сотрудничество с СБУ в 2022 году

Происшествия
Жителя Пензенской области обвинили в госизмене за сотрудничество с СБУ в 2022 году

ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении жителя города Заречный Пензенской области, который сотрудничал с СБУ в 2022 году, пишет «Коммерсантъ».

Россиянина обвиняют в передаче секретных сведений о российских военнослужащих — он пересылал их сотрудникам украинских спецслужб через социальные сети. Отмечается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу насильственных действий и ложный донос.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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