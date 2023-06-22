CNN: контрнаступление ВСУ не оправдывает возложенных на него ожиданий

На Западе считают, что ни по одному из направлений ВСУ не удалось достичь желаемого результата в ходе наступательной операции. Отмечается, что российские оборонительные рубежи прочны, а атаки украинской армии успешно отражаются ВС РФ с помощью ракетных ударов.