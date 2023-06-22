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CNN: контрнаступление ВСУ не оправдывает возложенных на него ожиданий

Армия
CNN: контрнаступление ВСУ не оправдывает возложенных на него ожиданий

Контрнаступление украинской армии не оправдывает возложенных на него ожиданий, сообщил телеканал CNN.

На Западе считают, что ни по одному из направлений ВСУ не удалось достичь желаемого результата в ходе наступательной операции. Отмечается, что российские оборонительные рубежи прочны, а атаки украинской армии успешно отражаются ВС РФ с помощью ракетных ударов.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что украинские войска сталкиваются с трудностями в ходе наступления. При этом президент страны Владимир Зеленский добавил, что продвижение ВСУ идет «медленнее, чем предполагалось».

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