«Забыли про безопасность»: разработчик «Мира-2» Черняев объяснил причины пропажи батискафа «Титан»

Специалист утверждает, что он удивлен отношением создателей «Титана» к обеспечению безопасности пассажиров. По его словам, корпус аппарата не предназначен для погружения на большую глубину. Кроме того, он был изготовлен из титана — материала, отличающегося от стали меньшей пластичностью. Как отмечает Черняев, в обшивке батискафа могли появиться микротрещины, а при лишней нагрузке корпус мог быстро разрушиться, сообщает Федеральное агентство новостей.