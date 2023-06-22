«Забыли про безопасность»: разработчик «Мира-2» Черняев объяснил причины пропажи батискафа «Титан»

Организаторы туристических поездок к месту крушения «Титаника» на батискафе «Титан» пренебрегли правилами безопасности, а сам аппарат имел конструктивные недостатки. Об этом заявил эксперт Института океанологии имени П.И. Ширшова Евгений Черняев.
Специалист утверждает, что он удивлен отношением создателей «Титана» к обеспечению безопасности пассажиров. По его словам, корпус аппарата не предназначен для погружения на большую глубину. Кроме того, он был изготовлен из титана — материала, отличающегося от стали меньшей пластичностью. Как отмечает Черняев, в обшивке батискафа могли появиться микротрещины, а при лишней нагрузке корпус мог быстро разрушиться, сообщает Федеральное агентство новостей.
По мнению эксперта, наиболее выгодная форма для глубоководного аппарата — сферическая. В частности в такой форме выполнены российские батискафы «Мир-1» и «Мир-2». Однако сферические аппараты не способны вместить в себя большое количество людей, что не соответствует цели разработчиков «Титана» — набрать побольше туристов на борт.
«Они хотели больше посадить туристов и забыли про безопасность. Если бы они консультировались со специалистами, людьми, которые имеют большой опыт погружений, то их бы заставили продублировать все важные системы, которые жизненно необходимы», — заявил эксперт.
Евгений Черняев — российский инженер, командир глубоководного обитаемого аппарата «Мир-2». В 2008 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.