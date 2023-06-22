Пригожин назвал условия для внутренней мобилизации российского общества: «Вернуть народу справедливость»

По словам главы «оркестра», первое, что нужно россиянам, — это чтобы им не лгали. Второе — перестать придерживаться двойных стандартов. Третье — прекратить рэкет, отбирающий у бизнесменов их собственность для того, чтобы очередной олигарх смог сделать свою яхту длиннее.