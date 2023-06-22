Пригожин назвал условия для внутренней мобилизации российского общества: «Вернуть народу справедливость»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что необходимо российскому обществу для внутренней мобилизации. Список пунктов, названных Пригожиным, публикует пресс-служба компании «Конкорд».
По словам главы «оркестра», первое, что нужно россиянам, — это чтобы им не лгали. Второе — перестать придерживаться двойных стандартов. Третье — прекратить рэкет, отбирающий у бизнесменов их собственность для того, чтобы очередной олигарх смог сделать свою яхту длиннее.
«Четвертое — прекратить спекулировать на патриотических чувствах граждан, а на деле разворовывать свою страну. И пятое — людям вернуть справедливость, они давно уже забыли это слово», — подытожил создатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин ранее заявил, что российский народ не знает, что действительно происходит на линии соприкосновения в зоне СВО, потому что МО РФ не пускает туда военных корреспондентов и обстановка о ситуации на фронте подается искаженной.