Аналитик Светов объяснил, зачем Макрон попросился на саммит БРИКС

Москва считает, что участие президента Франции Эммануэля Макрона в саммите БРИКС в ЮАР будет неуместно, и эта позиция передана принимающей стороне. Об этом 22 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Российский дипломат счел «неверным», если на саммите будет присутствовать лидер страны, которая проводит враждебную и неприемлемую для России политику.
«Мы не скрываем данный подход, и прямо сказали о нем коллегам из ЮАР. Мы рассчитываем, что наша точка зрения будет принята во внимание», — подчеркнул замминистра.
В то же время Рябков отметил, что круг приглашенных окончательно определит именно принимающая сторона.
Ранее французское издание L'Opinion со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщило, что Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, «есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС».
Южноафриканский лидер якобы не ожидал этой просьбы, и решил «взять паузу» для обсуждения этой ситуации с партнерами. Напомним, саммит организации, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, состоится в Йоханнесбурге в августе.
Как сообщил «Политике Сегодня» политический аналитик Юрий Светов, Россия закономерно не желает видеть на предстоящем форуме представителей недружественных ей стран.
«Стоит сразу оговориться, что сам Эммануэль Макрон или Елисейский дворец никогда официально не заявляли о желании участвовать в саммите БРИКС, об этом заявляли французские СМИ со ссылкой на некие "источники". Думаю, это было некое дипломатическое прощупывание ситуации, которое на данный момент дало отрицательные результаты», — отметил аналитик.
Тем не менее, считает он, у Макрона было как минимум несколько причин для того, чтобы попытаться проникнуть на этот форум.
«Во-первых, он ранее лично встречался с президентом США Джо Байденом, и наглядно убедился в том, что американцы не намерены менять свою политику по привлечению европейского бизнеса и промышленности в Америку. [...] А значит, Франции нужно искать новые рынки и новые связи, — перечисляет эксперт. — Во-вторых, это попытка установить более тесные связи с Китаем. И первые такие попытки Макрон уже предпринимал в ходе своего официального визита в Пекин».
Наконец, третья причина для Макрона искать расположения лидеров БРИКС — это продолжающийся процесс «ухода» Франции с африканского континента.
«Французский президент, возможно, рассматривал себя в роли этакого "троянского коня" — чтобы, находясь в центре событий, так или иначе повлиять на принятие решений лидеров БРИКС, неприятных для коллективного Запада», — заключил Юрий Светов.
Напомним, в ЕС обсуждается направление Украине сверхприбылей от реинвестирования заблокированных активов Банка России в размере 200 миллиардов евро. Ранее европейские власти осознали, что Евросоюз не может на законных основаниях конфисковать все замороженные российские активы.