С Новым Годом!

«Крикуны вонючие». Калининградский депутат оскорбил горожан за неудобные вопросы мэру

Региональная политика
«Крикуны вонючие». Калининградский депутат оскорбил горожан за неудобные вопросы мэру

Калининградский депутат окружного Совета Владимир Кравченко вступился на защиту мэра Пионерского Леонида Шибаева во время его встречи с горожанами, правда, весьма некорректным способом. Народный избранник выругался на жителей города, а одновременно с этим сотрудники местной администрации отбирали у людей микрофоны. Видео опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент произошел 21 июня, когда пионерчане пришли на встречу с Шибаевым. На повестке оказались такие вопросы, как состояние дорог, неисправность канализации в городе, а также недавнее решение ввести на 12 улицах (по разным данным — на 14 и 20) одностороннее движение.

Горожане уверены, что нововведение появилось исключительно в интересах застройщиков, поэтому уже начали сбор подписей за отставку мэра.

«Крикуны вонючие». Калининградский депутат оскорбил горожан за неудобные вопросы мэру

В свою очередь Шибаев, судя по всему, не выдержал обрушившийся на него шквал вопросов и не смог существенно ответить ни на один из них. В этот момент Кравченко решил помочь градоначальнику и на повышенных тонах призвал людей прекратить жаловаться:

«Где вы были, крикуны вонючие? Сядь пока! — обратился Кравченко к одному из горожан. — Я знаю здесь половину людей, которые кричат. Вот, кто крикуны, выйдите со мной переговорить. Я вам все объясню. Я объясню любому!»

Общественники из «Совета жителей региона» подтвердили, что пионерчане недовольны деятельностью Шибаева и «давно терпят его выходки». Сам глава администрации в личном Telegram поблагодарил горожан за встречу. Введение новой схемы движения, по его мнению, стало «горячей темой», которая, в частности, вызывает споры или эмоции.

«Крикуны вонючие». Калининградский депутат оскорбил горожан за неудобные вопросы мэру
«Благодарю жителей Пионерского, которые сегодня пришли на очередную встречу, — отчитался Шибаев. — Разговор, считаю, получился конструктивным, острые вопросы обсудили, информацию предоставил полную».

Ранее кандидат в губернаторы Алтайского края от КПРФ, депутат Госдумы Мария Прусакова на несогласованной встрече с избирателями решила порассуждать про крупный рогатый скот. Что хотела донести представительница Компартии до электората — читайте в материале «Политики Сегодня».

#россия #калининградская область #калининград #Леонид Шибаев #Владимир Кравченко #город пионерский