«Крикуны вонючие». Калининградский депутат оскорбил горожан за неудобные вопросы мэру

В свою очередь Шибаев, судя по всему, не выдержал обрушившийся на него шквал вопросов и не смог существенно ответить ни на один из них. В этот момент Кравченко решил помочь градоначальнику и на повышенных тонах призвал людей прекратить жаловаться: