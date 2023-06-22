«Крикуны вонючие». Калининградский депутат оскорбил горожан за неудобные вопросы мэру

Калининградский депутат окружного Совета Владимир Кравченко вступился на защиту мэра Пионерского Леонида Шибаева во время его встречи с горожанами, правда, весьма некорректным способом. Народный избранник выругался на жителей города, а одновременно с этим сотрудники местной администрации отбирали у людей микрофоны. Видео опубликовал Telegram-канал Amber Mash.
Инцидент произошел 21 июня, когда пионерчане пришли на встречу с Шибаевым. На повестке оказались такие вопросы, как состояние дорог, неисправность канализации в городе, а также недавнее решение ввести на 12 улицах (по разным данным — на 14 и 20) одностороннее движение.
Горожане уверены, что нововведение появилось исключительно в интересах застройщиков, поэтому уже начали сбор подписей за отставку мэра.
В свою очередь Шибаев, судя по всему, не выдержал обрушившийся на него шквал вопросов и не смог существенно ответить ни на один из них. В этот момент Кравченко решил помочь градоначальнику и на повышенных тонах призвал людей прекратить жаловаться:
«Где вы были, крикуны вонючие? Сядь пока! — обратился Кравченко к одному из горожан. — Я знаю здесь половину людей, которые кричат. Вот, кто крикуны, выйдите со мной переговорить. Я вам все объясню. Я объясню любому!»
Общественники из «Совета жителей региона» подтвердили, что пионерчане недовольны деятельностью Шибаева и «давно терпят его выходки». Сам глава администрации в личном Telegram поблагодарил горожан за встречу. Введение новой схемы движения, по его мнению, стало «горячей темой», которая, в частности, вызывает споры или эмоции.
«Благодарю жителей Пионерского, которые сегодня пришли на очередную встречу, — отчитался Шибаев. — Разговор, считаю, получился конструктивным, острые вопросы обсудили, информацию предоставил полную».
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