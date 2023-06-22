Немецкий экспорт в Россию упал за май почти на 37%

В целом немецкий экспорт в страны, не являющиеся членами ЕС, в прошлом месяце составил 59,1 млрд евро, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. Заметный спад экспорта отмечен у Германии в торговле с Южной Кореей (-15,3%) и Швейцарией (-9,8%). При этом немцы существенно увеличили поставки в Индию (+16,2%), Мексику (+16,7%) и Турцию (+18,5%).