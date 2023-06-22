Читатели Exxpress раскритиковали руководство Европейского союза из-за планов конфисковать российские активы на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
Они призвали ЕС одуматься из-за возможного ответа официальной Москвы. По словам комментаторов, киевский режим сам виноват, что связался с ядерной державой.
«Украина может винить только себя!» — возмутились читатели.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может наложить санкции в сфере торговли на страны, которые, по мнению Брюсселя, оказывают помощь России в обходе введенных против нее ограничений. Об этом писал The Telegraph.