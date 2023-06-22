Аналитики издания Rzeczpospolita, ссылаясь на источник, близкий к ситуации, указали на непричастность яхты «Андромеда» к взрывам на российских газопроводах «Северный поток».
Таким образом авторы материала объявили о том, что польская сторона не участвовала в соответствующих терактах.
«В материалах следствия говорится, что во время стоянки яхты в польском порту не производилась погрузка на ее борт каких-либо предметов, а экипаж яхты, который имел паспорта Болгарии, был проверен польской Пограничной стражей», — объяснили в Rzeczpospolita.
Ранее сообщалось, что позиция США по диверсиям на «Северных потоках» является противоречивой. К такому выводу пришли в посольстве России в Вашингтоне.