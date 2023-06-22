Глава МОК Томас Бах поблагодарил федерации за допуск россиян к турнирам

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил федерации тхэквондо и дзюдо, которые придержались рекомендаций организации и допустили российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.
«Хочу поблагодарить международные федерации тхэквондо и дзюдо за то, что следовали нашим рекомендациям. Мне понравилось, как прошли соревнования с участием российских спортсменов», — отметил он на внеочередной сессии организации.
Также президент МОК рассказал, что он договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном сотрудничать по вопросу допуска россиян и белорусов до летних Олимпийских игр 2024 в Париже.
Говоря о ситуации с украинскими спортсменами, Бах заявил, что на атлетов наложены санкции собственным государством. Глава МОК признался, что категорически не может понять принятые правительством решения.