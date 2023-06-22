Призывавший ввести санкции против России сербский министр лишился должности

Напомним, что в марте текущего года госслужащий Сербии призвал Белград ввести против Москвы ограничительные меры. Свою инициативу Баста объяснил тем, что на его страну оказывается серьезное давление извне. Однако, как сообщили местные корреспонденты, сегодня, 22 июня, чиновник был отправлен в отставку по просьбе руководителя внешнеполитического ведомства Ивицы Дачича и политика Драгана Марковича Палмы.