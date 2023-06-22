Посол Нечаев: военное столкновение с Москвой является главной целью НАТО

Вооруженное столкновение с Москвой является основной целью руководителей стран Североатлантического альянса. Соответствующими наблюдениями поделился глава дипломатической миссии РФ в ФРГ Сергей Нечаев во время разговора с прессой.
По словам посла, лидеры государств-членов НАТО даже не пытаются спрятать своих истинных намерений в отношении Кремля.
«Никто не скрывает в рядах НАТО целей этих маневров. Эти цели совершенно ясны. Это Россия и возможность противостояния, в том числе военного противостояния, с Россией», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Киев признал отсутствие у Украины перспектив по вступлению в НАТО. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.