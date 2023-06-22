Политолог Корнилов указал на главное преимущество России в глазах стран «глобального Юга»

Источники в Госдепартаменте утверждают, что ее участники также обсудят принципы, на которых могло бы основываться мирное урегулирование на Украине. Киев и Вашингтон очень обеспокоены перспективой затягивания конфликта и тем, что лагерь их союзников не растет.