Политолог Корнилов указал на главное преимущество России в глазах стран «глобального Юга»

По данным американских СМИ, высшие чиновники США в ближайший уик-энд проведут встречу со странами «глобального Юга» — включая Бразилию, Индию, Турцию и ЮАР, и попытаются убедить их в необходимости поддержки Украины. Как сообщил «Политике Сегодня» политолог Владимир Корнилов, это означает, что Россия также должна проявить активность на дипломатическом фронте.
Как сообщила Financial Times, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря США Виктория Нуланд 24–25 июня проведут в Копенгагене встречу с представителями стран «глобального Юга», посвященную конфликту на Украине.
По данным издания, на необходимости встречи с руководством стран, которые не осудили специальную военную операцию на Украине, настаивал Киев. Таким образом, Украина посредством высоких представителей США и Евросоюза попытается заручиться поддержкой государств, получивших приглашения на встречу.
Источники в Госдепартаменте утверждают, что ее участники также обсудят принципы, на которых могло бы основываться мирное урегулирование на Украине. Киев и Вашингтон очень обеспокоены перспективой затягивания конфликта и тем, что лагерь их союзников не растет.
Напомним, к «глобальному Югу» политологи относят страны Африки, Южной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна.
«Мы слабо осознаем то, до какой степени остальной мир не убежден в необходимости поддерживать Украину, — заявил анонимный западный чиновник. — Они не убеждены, и осознавать это ужасно».
Как сообщил «Политике Сегодня» российский политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, львиная доля людей на планете не поддержала экономические санкции, введенные Западом против России.
«Страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии — в общем, львиная доля людей на планете не поддержала экономические санкции, введенные против РФ. Многие из них либо явно или скрыто поддержали нашу страну, либо высказали свой нейтралитет в конфликте. Это само по себе сильно беспокоит Соединенные Штаты», — отметил Корнилов.
Именно поэтому высокие чиновники из США прилагают массу усилий к тому, чтобы «перетянуть» те или иные страны на сторону Украины, отметил Корнилов.
По его мнению, на направлении «глобального Юга» у России есть определенное преимущество, которое сильно беспокоит Запад.
«Мы должны этим преимуществом пользоваться, и ни в коем случае его не упускать. Не надо думать, что поддержка или нейтралитет каких-то стран мира в отношении СВО — это такой вечный, богом данный дар. Нам нужно противопоставить западным вояжерам не только политическую, но и экономическую активность», — сообщил обозреватель.
Он напомнил, ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова отправить странам Африки сотни тысяч тонн зерна, или десятки тысяч тонн минеральных удобрений, и все это — абсолютно бесплатно, ради поддержки беднейших стран мира.
«После того, как с началом военной спецоперации были заблокированы каналы поставок наших товаров в Европу, Россия уже неоднократно отправляла африканским и азиатским странам свои зерно и удобрения. Это делалось либо бесплатно, либо с огромными скидками», — напомнил политолог.
Тут надо действовать гораздо более широко — используя и дипломатический, и торговый, и экономический, и даже военный потенциал нашей страны, продолжил он.
«Понятно, что сейчас Россия не может предложить тем же африканцам масштабные инвестиции в инфраструктуру, или длинные и дешевые кредиты, как это делает Китай. У нас очень много средств уходит на перенастройку экономики, на обеспечение спецоперации, а также социальную поддержку семей ее участников, и населения в целом», — подчеркнул Корнилов.
Впрочем, такая политика, некогда проводившаяся нами в Европе, себя уже отчасти дискредитировала, указал он.
«Инциденты с отъемом российской собственности стали хорошим уроком для того же Китая. Они наглядно показали: сколько бы ты ни инвестировал в дальнее зарубежье из лучших побуждений, завтра у тебя все это могут запросто отнять — по указке США или из-за госпереворота в какой-то стране», — заключил Владимир Корнилов.
Напомним, ранее в годовщину конфликта Генассамблея ООН приняла «антироссийскую» резолюцию, которую поддержала 141 страна, семь выступили против (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея), 32 воздержались (в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран).
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию «вредоносной», «однобокой и оторванной от реальности». Он отмечал, что подобный документ не позволит «перейти к мирному решению» конфликта между Россией и Западом.