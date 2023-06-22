«Гвоздь в крышку гроба». Валуев оценил решение МОК отозвать признание IBA

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA). Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, голосование по этому вопросу прошло в четверг, 22 июня, на внеочередной сессии организации. Меру поддержали 69 из 70 человек. IBA уже планируют оспорить решение в судебном порядке.
В разговоре с «Политикой Сегодня» российский боксер, чемпион мира по версии WBА (2005-2007 и 2008-2009) Николай Валуев назвал действие МОК «абсолютно политическим»: вердикт организации ничем не подкреплен и вызван решением IBA от 2022 года допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под государственными флагами и гимнами.
Как заметил Валуев, это произошло даже несмотря на то, что действия IBA полностью отражают декламируемую Международным олимпийским комитетом позицию про спорт вне политики, которые «так долго повторял» глава МОК Томас Бах и его предшественники.
«Наверное, можно смело сказать, что сегодня Международная федерация бокса единственная позиционировала тот самый спортивный принцип вне политики, — констатировал Валуев. — Это лишние гвозди в гроб МОК и вообще международного олимпийского движения».
Собеседник издания объяснил, что с людьми и организациями, которые принимают подобного рода решения, не стоит иметь никаких дел. Ведь это явный сигнал, что под санкционным давлением может оказаться любой «несогласный игрок», заключил Валуев.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что мировой спорт находится под угрозой, поскольку «некоторые силы хотят разделить и разрушить» усилия Международного олимпийского комитета. Подробнее — в нашей статье.