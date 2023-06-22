«Гвоздь в крышку гроба». Валуев оценил решение МОК отозвать признание IBA

В разговоре с «Политикой Сегодня» российский боксер, чемпион мира по версии WBА (2005-2007 и 2008-2009) Николай Валуев назвал действие МОК «абсолютно политическим»: вердикт организации ничем не подкреплен и вызван решением IBA от 2022 года допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под государственными флагами и гимнами.