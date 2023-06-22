Президента Польши Дуду освистали на церемонии открытия Европейских игр

На просторах интернета и, в частности, в Twitter появилось большое количество видео, на которых показано, как зрители торжественного мероприятия с неприятным свистом встретили польского лидера и Сасина. Это событие настолько возмутило министра, что он на странице в соцсети осудил присутствующих за неприязнь к Варшаве.