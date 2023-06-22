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Президента Польши Дуду освистали на церемонии открытия Европейских игр

Политика
Президента Польши Дуду освистали на церемонии открытия Европейских игр

Пришедшие на церемонию открытия Европейских игр поляки и гости страны весьма враждебно приняли главу Польши Анджея Дуду. Недовольство этой ситуацией высказал министр государственных активов Яцек Сасин.

На просторах интернета и, в частности, в Twitter появилось большое количество видео, на которых показано, как зрители торжественного мероприятия с неприятным свистом встретили польского лидера и Сасина. Это событие настолько возмутило министра, что он на странице в соцсети осудил присутствующих за неприязнь к Варшаве.

«Группка политических хейтеров пыталась сорвать открытие Европейских игр. Большой организационный успех Польши вызвал фрустрацию у тех, кто желает зла нашей родине», — заяви он.

Ранее сообщалось, что польский политик Ярослав Качиньский вернулся в правительство страны. Теперь он выполняет обязанности единственного вице-премьера.

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