Президента Польши Дуду освистали на церемонии открытия Европейских игр

Пришедшие на церемонию открытия Европейских игр поляки и гости страны весьма враждебно приняли главу Польши Анджея Дуду. Недовольство этой ситуацией высказал министр государственных активов Яцек Сасин.
На просторах интернета и, в частности, в Twitter появилось большое количество видео, на которых показано, как зрители торжественного мероприятия с неприятным свистом встретили польского лидера и Сасина. Это событие настолько возмутило министра, что он на странице в соцсети осудил присутствующих за неприязнь к Варшаве.
«Группка политических хейтеров пыталась сорвать открытие Европейских игр. Большой организационный успех Польши вызвал фрустрацию у тех, кто желает зла нашей родине», — заяви он.
Ранее сообщалось, что польский политик Ярослав Качиньский вернулся в правительство страны. Теперь он выполняет обязанности единственного вице-премьера.