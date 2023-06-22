«Киноляп». Какой скрытый смысл зашифровал Гайдай в фильме про Шурика

Легендарный режиссер Леонид Гайдай, создавший бессмертную классику «Операция Ы и другие приключения Шурика», заложил в киноленту зашифрованную шутку. Об этом сообщили журналисты портала Sport24.
Обозреватели напомнили о кадре, когда Шурик выходил из библиотеки с книгой в руках.
«Вроде бы ничего необычного. Но подождите, а что изображено на табличке с графиком выдачи? Оказывается, в понедельник, среду и пятницу храм знаний открывается в 3:00. Что?!» — говорится в статье.
Гайдай не мог оставить такой оплошности в кадре, уверены журналисты. В действительности это почти незаметная надпись отсылка к другому фильму режиссера – «Операция Ы». Точнее к диалогу между директором торговой базы и Трусом.
— Ну вот вы должны были в виде прохожего подойти к старухе и привлечь ее внимание простым естественным вопросом! А Вы что спросили?
— Как пройти в библиотеку?
— В три часа ночи. Идиот…
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