Глава минобороны Эстонии Певкур анонсировал передачу Украине полевого госпиталя и средств борьбы с БПЛА

Правительство Эстонии поддержало идею министра обороны Ханно Певкура отправить украинской армии полевой госпиталь вместе с оборудованием для медиков и саперов, а также средства борьбы с беспилотниками, сообщает пресс-служба кабинета министров.
«Мы отправляем на Украину уже четвертый полевой госпиталь в сотрудничестве с Исландией», — заверил Певкур.
Также он дополнил, что новый пакет помощи будет включать в себя средства защиты от БПЛА и оборудование для медиков и сперов. По его словам, сейчас важна любая помощь Украине, особенно медицинская.
По данным эстонского военного ведомства, республика уже предоставила Киеву военную помощь на сумму около 400 миллионов евро, что превышает 1% ВВП страны.