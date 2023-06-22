«Остались только коричневые полоски на трусах»: Пригожин высказался о красных линиях в зоне СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался об обстреле Чонгарского моста со стороны украинской армии. Создатель «оркестра» выразил уверенность, что очередное пересечение красных линий Киевом останется без ответа.
По мнению главы частной военной компании, руководство МО озабочено лишь сохранением своих постов и стремлением избежать ответственности за действия в период СВО. В связи с этим Киеву удается наносить даже незначительные удары по российской территории, ведь ВС РФ в ответ бьют по придомовым трансформаторам, что не наносит ущерба противнику, подчеркнул он.
«У нас уже давно красные линии отсутствуют, остались только коричневые полоски на трусах», — цитирует Пригожина его пресс-служба.
Украинские подразделения атаковали Чонгарский мост, который соединяет Крым и Херсонскую область. По предварительной информации, в сооружение попала британская ракета Storm Shadow, однако на месте инцидента также были обнаружены осколки французской маркировки. На данный момент проводится экспертиза по определению типа снаряда.