По мнению главы частной военной компании, руководство МО озабочено лишь сохранением своих постов и стремлением избежать ответственности за действия в период СВО. В связи с этим Киеву удается наносить даже незначительные удары по российской территории, ведь ВС РФ в ответ бьют по придомовым трансформаторам, что не наносит ущерба противнику, подчеркнул он.