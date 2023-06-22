Стоимость алмазов на глобальном рынке упала на 13,8% за год

Глобальная стоимость алмазов упала на 13,8% за последний год и на 6,5% с начала текущего. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Global Rough Diamond Price Index от компании Paul Zimnisky Diamond.
Максимальных значений цена этих драгоценных камней достигла в начале февраля 2022 года и с тех пор опустилась на 18,4%. Аналитики связывают происходящее с коррекцией стоимости на фоне роста спроса на алмазы во время пандемии COVID-19.
Руководитель американской ювелирной сети Angara Jewelry Анкур Дага считает, что люди, не имеющие возможности путешествовать и ходить в рестораны, тратят свои средства на товары класса люкс и драгоценности. Но затем цены меняются в зависимости от спроса на другую продукцию.