Кулеба сообщил о подготовке западных стран к передаче Украине истребителей F-16

Западные правительства уже начали готовиться к поставкам на Украину истребителей F-16, сообщил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.
По словам чиновника, ему уже якобы известны примерные сроки передачи самолетов. Озвучивать их Кулеба не стал.
«Я уверен, что мы получим самолеты, более-менее представляю сроки. Потому что я знаю не только страны, которые готовы обучать пилотов, но и страны, которые готовятся передавать самолеты», — сказал министр.
Украина ожидает получения истребителей американского производства F-16. Экс-командующий польскими сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак ранее утверждал, что Киев получит самолеты через два или три месяца.