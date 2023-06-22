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Президент МОК Томас Бах заявил об угрозе мировому спорту

Спорт
Президент МОК Томас Бах заявил об угрозе мировому спорту

Мировой спорт находится под угрозой, поскольку «некоторые силы хотят разделить и разрушить» усилия Международного олимпийского комитета (МОК). С таким заявлением выступил президент организации Томас Бах.

Выступая на сессии МОК, Бах обратил внимание, что если посторонние будут решать, кого следует допускать к участию в состязаниях, а кого — нет, тогда все придет к тому, что на соревнованиях будут выступать лишь разделяющие одни политические взгляды люди.

«Тогда Олимпиада просто перестанет иметь смысл», — заявил он.

Бах также высказал мнение, что отказ властей Польши выдавать визы фехтовальщикам из России для участия в турнире — это и есть настоящий пример дискриминации.

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