Президент МОК Томас Бах заявил об угрозе мировому спорту

Мировой спорт находится под угрозой, поскольку «некоторые силы хотят разделить и разрушить» усилия Международного олимпийского комитета (МОК). С таким заявлением выступил президент организации Томас Бах.
Выступая на сессии МОК, Бах обратил внимание, что если посторонние будут решать, кого следует допускать к участию в состязаниях, а кого — нет, тогда все придет к тому, что на соревнованиях будут выступать лишь разделяющие одни политические взгляды люди.
«Тогда Олимпиада просто перестанет иметь смысл», — заявил он.
Бах также высказал мнение, что отказ властей Польши выдавать визы фехтовальщикам из России для участия в турнире — это и есть настоящий пример дискриминации.