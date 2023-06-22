«Байден все разом прихлопнул». США сорвали последнюю попытку оторвать Китай от России

Ведь в преддверии скорой избирательной кампании в США Белый дом, как бы он не был заинтересован в ослаблении росийско-китайского союза, все же не может позволить себе показать американцам смягчение позиции по отношению к КНР. Избирателей Байдена в течение трех лет пичкали заявлениями о том, что именно китайцы представляют для Америки главную угрозу. А значит любой шаг навстречу Пекину тут же поставит крест на планах Байдена переизбраться на второй срок.