«Байден все разом прихлопнул». США сорвали последнюю попытку оторвать Китай от России

Борьба, развернувшаяся внутри Демократической партии США, ставит крест на всех агрессивных планах либералов вбить клин между Россией и Китаем, и стравить эти две страны в затяжной серьезной войне.
Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал политолог-американист, профессор Андрей Сидоров, по словам которого главный представитель Демпартии США Джо Байден, назвав китайского лидера Си Цзиньпина диктатором, разрушил все попытки клана Клинтонов разрушить российско-китайский союз.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, считает Сидоров, отправился на переговоры в Пекин как представитель клана Клинтонов с единственной целью – сообщить китайскому лидеру о готовности Вашингтона пойти на компромисс и вернуть американо-китайские отношения на прежний уровень. По замыслу организаторов данной поездки, эти посулы должны были вбить клин в уже сформировавшуюся антиамериканскую коалицию России и Китая.
И хотя Си Цзиньпин дипломатично «отшил» американского гостя, нужная картинка миру была предъявлена – Пекин якобы был не против пойти на контакт с США.
Но даже этот эфемерный эффект от неудачной на самом деле поездки Блинкена в Китай продержался менее суток, так как президент США Джо Байден почувствовал, какими неприятностями для него могут обернуться «китайские махинации» Клинтонов, и поспешил подставить своих однопартийцев.
Ведь в преддверии скорой избирательной кампании в США Белый дом, как бы он не был заинтересован в ослаблении росийско-китайского союза, все же не может позволить себе показать американцам смягчение позиции по отношению к КНР. Избирателей Байдена в течение трех лет пичкали заявлениями о том, что именно китайцы представляют для Америки главную угрозу. А значит любой шаг навстречу Пекину тут же поставит крест на планах Байдена переизбраться на второй срок.
Поэтому то Джо Байден и пошел на публичное оскорбление китайского лидера Си Цзиньпина, которого он, выступая с речью на благотворительном мероприятии в Калифорнии, назвал диктатором.
«Только-только Майкл Маккол – председатель комитета по международным делам палаты представителей – собрался проводить слушания по тому, как США сдают китайцам, как Байден называет Си Цзиньпина диктатором. Все, администрацию не обвинишь в том, что она прокитайская», – объяснил ситуацию политолог.
Блинкен же, по его словам, планировал представить поездку в Пекин, как свой личный успех. Ведь никто даже не ждал, что его переговоры с Си Цзиньпином продлятся целых 35 минут.
И в ходе пресс-конференции госсекретарь США заявил об успехе поездки, в ходе которой он смог пообщаться с тремя ключевыми в КНР фигурами, отвечающими за внешнюю политику Поднебесной. В Госдепе были уверены, что это важный шаг в деле отрыва Китая от России.
«И тут вдруг Байден все это разом прихлопнул. Все дебаты против Белого дома слились в свисток. Я думаю, что Госдеп сейчас в трауре, а Блинкен прощается с карьерой», – добавил американист.
Таким образом, констатировал Андрей Сидоров, внутриполитическая борьба в США является главным препятствием для реализации планов либералов втравить Россию и Китай в войну друг против друга.
Если американские ястребы еще могли бы пережить конфликт между демократами и республиканцами, то внутренний раскол в Демпартии вносит хаос во все сферы государственной деятельности в США. А значит американцы сами содействуют своему поражению в разных регионах мира – от Украины до тихоокеанского региона.