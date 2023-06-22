Канцлер ФРГ Шольц назвал военную поддержку Киева более важной, чем членство Украины в НАТО

Североатлантическому альянсу следует сосредоточиться на военной поддержке Украины, отложив вопрос членства страны в НАТО. Такой призыв озвучил канцлер Германии Олаф Шольц.
По словам немецкого политика, необходимо трезво смотреть на перспективы вступления Киева в блок. Он напомнил, что государство не присоединится к Альянсу, пока на его территории идет конфликт.
«Поэтому я выступаю за то, чтобы мы в Вильнюсе концентрировались на том, что имеет приоритет сейчас — на фактическом укреплении боевой силы Украины», — заявил Шольц в бундестаге.
Саммит НАТО в столице Литвы состоится 11-12 июля. На встрече планируется рассмотреть увеличение расходов на оборону и поддержку Киева.