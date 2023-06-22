Путин: Запад демонстрирует готовность противостоять России до последнего украинца

Западные правительства оказывают на Киев давление, вынуждая продолжать боевые действия, несмотря на потери, сообщил президент России Владимир Путин.
По его словам, таким образом США и их союзники фактически продемонстрировали готовность противостоять РФ до последнего украинского солдата.
«Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца», — сказал глава государства.
Он также добавил, что Запад может поставлять Киеву вооружение, но не решит проблему дефицита мобилизационного резерва.