«Это образ жизни». Кандидат в губернаторы Алтайского края от КПРФ объяснила избирателям ценность коров

Кандидат в губернаторы Алтайского края от КПРФ, депутат Госдумы Мария Прусакова на несогласованной встрече с избирателями решила порассуждать про крупный рогатый скот. При этом, как обращают внимание местные издания, заинтересованность потенциального электората, по всей видимости, не носит массовый характер.
«Корова — это не просто корова. Корова — это образ жизни!» — говорит Прусакова на фрагменте видеоролика, размещенного в Telegram-канале «Красное солнце Алтая».
В четверг, 22 июня, Прусакова рассказала в соцсетях, что отправилась в Хабарский район Алтайского края. По фото, которые опубликовала сама депутат, можно заметить, что на встречу с кандидатом-коммунистом пришло не так уж много людей. К тому же собрание и вовсе оказалось несогласованным.
«Встречи с людьми проходят под открытым небом на территории гайд-парков, так как это не требует согласования с администрацией, что зачастую бывает сделать просто невозможно», — призналась Прусакова в Telegram.
Весьма интересные высказывания Прусаковой не впервые становятся предметом обсуждений. Буквально месяц назад новостной портал Readovka обратил внимание на кадры, на которых депутат одновременно танцует и рассуждает, что важнее — любовь или деньги. А в январе она запустила в соцсетях опрос: «Кто станет губернатором Алтайского края в 2023 году?»
Среди указанных вариантов для голосования оказались актриса Анджелина Джоли, актер Леонардо Ди Каприо, музыкант Сергей Шнуров, артистка Анастасия Волочкова, певица Алла Пугачева и коммунистка Анжелика Глазкова. Самой Прусаковой в этом опросе не было.
Официальное выдвижение ее кандидатуры состоялось буквально на прошлой неделе, 12 июня. Коммунистку поддержали 60 делегатов, двое высказались против. Однако чуть позже возникли проблемы, и народная избранница подала в суд на избирком.
Она утверждает, что требование о предоставлении справок от председателей городских и районных дум для заверения подписей депутатов является превышением полномочий. При этом кандидат смогла получить нужные документы, но, как оказалось, их неправильно заполнили. Прусакова считает, что это произошло намеренно.
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