«Это образ жизни». Кандидат в губернаторы Алтайского края от КПРФ объяснила избирателям ценность коров

В четверг, 22 июня, Прусакова рассказала в соцсетях, что отправилась в Хабарский район Алтайского края. По фото, которые опубликовала сама депутат, можно заметить, что на встречу с кандидатом-коммунистом пришло не так уж много людей. К тому же собрание и вовсе оказалось несогласованным.