Максим Шугалей надеется, что его книга «Рассказы о войне. 2023» откроет глаза Ксении Шойгу

Президент Фонда защиты национальных ценностей и социолог Максим Шугалей планирует отправить дочери министра обороны России Ксении Шойгу свою книгу «Рассказы о войне. 2023». В основу произведения легли реальные истории жителей города Луганск.
Шугалей отметил, что во время визитов в Луганск часто общался с местными жителями. По его словам, люди делились с ним своими переживаниями и проблемами.
«О том, как сначала запрещали говорить на русском, потом думать на русском, а затем и быть русским. О пытках СБУ, бомбежках домов, ежедневной жизни под обстрелами, в холодных домах без туалетов, воды и газа. Часть этих рассказов легли в первую часть моей книги "Рассказы о войне. 2023"», — написал он в своем Telegram-канале.
Социолог заявил, что деятельность дочери Шойгу сводится к достижению исключительно личных успехов. Он напомнил о запуске ракеты с рекламой проекта «ЗаБег» за 250 млн рублей в год и других «условно патриотических» программах предпринимательницы.
«Надеюсь, что Ксения Сергеевна все-таки сможет открыть мою книгу и свои глаза», — подытожил президент Фонда защиты национальных ценностей.
Шугалей подчеркнул, что сейчас помощь Шойгу как никогда нужна жителям Луганска. Речь идет о военнослужащих и врачах, которые в частности защищают и ее.