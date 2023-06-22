ВЦИОМ выяснил, что 75% россиян знают дату начала Великой Отечественной войны

Дату начала Великой Отечественной войны знают 75% россиян. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Специалисты провели исследование, приурочив его ко Дню памяти и скорби. Они выяснили, что спустя более чем восемь десятилетий россияне по-прежнему помнят эту трагическую дату.
Опрос показал, что 53% соотечественников в этот день занимаются чем-то особенным, например, почитают память, 28% возносят цветы к памятникам, а 18% участвуют в памятных акциях.
Подавляющее большинство россиян (93%) считают, что мемориалы участникам ВОВ в их населенном пункте находятся в хорошем состоянии. Лишь 2% высказались о плохом состоянии памятников, пишет ТАСС.