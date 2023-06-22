Путин поприветствовал участников церемонии открытия стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам церемонии открытия стелы «Город трудовой доблести», проходящей в Екатеринбурге. Глава государства отметил высокую символичность события.
В своем приветствии Путин подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны в Екатеринбурге была развернута работа большого количества оборонных предприятий. Они производили вооружение, необходимое Красной армии. В частности Екатеринбург поставлял на фронт танки, зенитные установки и реактивные минометы «Катюша».
«Уверен, что нынешнее торжественное событие займет достойное место в богатой палитре мероприятий, посвящённых 300-летию Екатеринбурга, который совсем скоро будет отмечать Свердловская область и вся Россия», — отметил глава государства.
Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Екатеринбургу в 2022 году. Как сообщают представители пресс-службы администрации города, он стал первым, кто удостоился такой награды.