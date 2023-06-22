Путин поприветствовал участников церемонии открытия стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге

В своем приветствии Путин подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны в Екатеринбурге была развернута работа большого количества оборонных предприятий. Они производили вооружение, необходимое Красной армии. В частности Екатеринбург поставлял на фронт танки, зенитные установки и реактивные минометы «Катюша».