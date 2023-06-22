Дочь сбежавшей из России Пугачевой заподозрили в интрижке с актером Сафоновым

Певица Кристина Орбакайте попалась на излишне «теплом» сообщении актеру Кириллу Сафонову. Об этом сообщили журналисты издания «Семь дней».
После отъезда в США дочь сбежавшей из России певицы Аллы Пугачевой серьезно ограничила время на личную жизнь и стала все реже выходить на связь с коллегами. Более того, она даже проигнорировала день рождение своего бывшего отчима Филиппа Киркорова.
Однако Орбакайте не смогла «пройти мимо» возможности поздравить актера Кирилла Сафонова с вступление в клуб «кому за 50». Звезда дополнила свое сообщение изображением сердца в знак своей любви.
Стоит отметить, что в светских кругах уже проскакивали разговоры о возможном романе между Сафоновым и Орбакайте. Они указывают на театральный спектакль «Двое на качелях», где пара «слишком убедительно» сыграла любовь.
Кроме того, чрезмерно теплое поздравление со стороны актрисы не понравилось жене Сафонова. Александра Савельева прокомментировала запись певицы. Журналисты уверены, что таким способом она показала, что ей «не очень нравится любовные послания Орбакайте».
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