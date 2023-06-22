Дочь сбежавшей из России Пугачевой заподозрили в интрижке с актером Сафоновым

После отъезда в США дочь сбежавшей из России певицы Аллы Пугачевой серьезно ограничила время на личную жизнь и стала все реже выходить на связь с коллегами. Более того, она даже проигнорировала день рождение своего бывшего отчима Филиппа Киркорова.