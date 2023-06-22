МИД Молдавии вызвал посла России после слов врио губернатора Херсонской области Сальдо

Посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики. Об этом рассказал советник пресс-службы молдавского министерства Игорь Захаров.
Причиной реакции внешнеполитического ведомства страны стали недавние заявления врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо после обстрела со стороны ВСУ моста между Крымом и регионом. Политик пообещал ответную реакцию, упомянув мост в молдавском населенном пункте Джурджулешты.
«Молдавия решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации... об ударе по мосту в Джурджулештах. Такие заявления совершенно неприемлемы», — заявили в ведомстве.
Напомним, украинская армия обстреляла ракетами Storm Shadow мост вблизи Чонгара. По данным минтранса Крыма, на его восстановление уйдет несколько недель.