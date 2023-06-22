«Обратной дороги нет». Вера Брежнева лишилась российского ВНЖ

Певица Вера Брежнева больше не сможет выступать в России. Об этом сообщили журналисты издания «Комсомольской правды».
По их данным, принадлежавшее Брежневой ИП, куда приходили деньги за все выступления исполнительницы, в том числе по государственным контрактам, было ликвидировано. Обозреватели обратили внимание на причину закрытие бизнеса – аннулирование документа, подтверждающий право временно или постоянно проживать в Российской Федерации.
«Проще говоря, ее ВНЖ в России больше недействителен. К слову, паспорта РФ ни у певицы, ни у Константина Меладзе никогда не было: у обоих до сих пор гражданство Украины», — говорится в статье.
Адвокат Андрей Алешкин считает, что такое могло произойти только в двух случаях. Либо государство отказало ей в продлении документов, либо певица сама приняла такое решение.
«Безусловно, за этим последовало закрытие ИП, потому что ВНЖ дает иностранцам право на ведение предпринимательской деятельности на территории России. В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет», — уточнил он.
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