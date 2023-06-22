«Обратной дороги нет». Вера Брежнева лишилась российского ВНЖ

По их данным, принадлежавшее Брежневой ИП, куда приходили деньги за все выступления исполнительницы, в том числе по государственным контрактам, было ликвидировано. Обозреватели обратили внимание на причину закрытие бизнеса – аннулирование документа, подтверждающий право временно или постоянно проживать в Российской Федерации.