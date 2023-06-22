Эстонские СМИ опубликовали собственные некрологи после нового закона о налогах

Эстонские средства массовой информации довольно неожиданным образом отреагировали на новый закон в отношении прессы. Крупные издания страны опубликовали собственные некрологи.
Ранее члены кабмина Эстонии приняли документ, согласно которому налог с оборота на СМИ будет увеличен. В связи с этим ряд газет 22 июня опубликовали материалы, где обратились к действующему в стране режиму.
«Кая Каллас, вы действительно против фактов, диалога, демократии?» — спросили журналисты.
Ранее сообщалось, что Таллин официально узаконил однополые браки. Соответствующее решение начнет действовать с начала следующего года.