Политолог Светов: говоря о репарациях, киевский режим должен помнить про «уши от мертвого осла»

Накануне экономический советник президента Украины Олег Устенко сообщил, что на восстановление страны ее власти рассчитывают получить от России триллион долларов. Как считает политический аналитик Юрий Светов, таким образом режим Зеленского пытается искать в РФ новое «золото гетмана Полуботка».
«650 миллиардов долларов составляют только прямые убытки Украины из-за боевых действий. Если к этому добавить косвенный ущерб, то цифра увеличится до триллиона долларов США», — сказал Устенко в эфире украинского ТВ.
По его словам, эта сумма равна пяти годовым ВВП страны, если сравнивать с прошлогодним долларовым ВВП, который «достиг исторического максимума» и составил почти 200 миллиардов долларов. По мнению Устенко, киевские власти вправе рассчитывать на российские активы, которые сейчас в замороженном состоянии находятся на Западе, а также на «репарации» от РФ по итогам украинского конфликта.
Он также уточнил, что ежемесячно Украина получает в качестве грантов порядка пяти миллиардов долларов — несмотря на то, что для страны сейчас закрыты рынки заимствования капитала. Ранее президент Владимир Зеленский оценивал стоимость восстановления экономики и инфраструктуры своей страны в 600 миллиардов долларов.
«От мертвого осла уши»
В 2022 году власти Украины приняли закон о «принудительном изъятии» объектов собственности РФ и ее резидентов. По информации Бюро экономической безопасности Украины, уже арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более миллиарда долларов.
Как сообщил «Политике Сегодня» аналитик Юрий Светов, такие заявления киевских властей адресованы не только западным обывателям, но и самим украинцам.
«Здесь уместно вспомнить знаменитую фразу президента Владимира Путина в ответ на претензии Латвии — "Вы получите от мертвого осла уши!" <...> В целом, это заявление "экономического советника" Устенко сделано на фоне того, что сейчас в Лондоне проходит целая конференция по "послевоенному восстановлению Украины". Также запланирован еще целый ряд подобных мероприятий в других городах» — указал эксперт.
Светов напомнил — власти Британии и США заявляют, что ответственность за восстановление Украины полностью лежит на России, а Лондон готовится продлить санкции до тех пор, пока Москва сама не возьмется за восстановление Киева.
«Как следствие, нынешняя роль украинских властей — демонстрировать уверенность, что деньги из РФ они в любом случае выколотят при помощи своих западных союзников. Правда, на днях выяснилось, что стремление реквизировать средства Центробанка РФ, находящиеся на счетах европейских структур, оказалось не так просто реализовать. Политики ЕС говорят одно, а юристы и экономисты — совсем другое. Сейчас речь идет уже не столько о том, чтобы просто забрать деньги, принадлежащие России, сколько о том, чтобы использовать проценты, которые с них набегают — и отдавать их Украине», — напомнил аналитик.
По его мнению, на Западе прекрасно понимают — как только там начнут реквизировать российские средства, то же самое начнет происходить и со средствами западных компаний, которые находятся в России.
«Кроме того, с Запада сразу же начнется "бегство капиталов", принадлежащих третьим странам. Думаю, реакция на это со стороны Китая, Индии и богатых арабских стран Персидского залива будет мгновенной и жесткой. Западные экономисты уже с тревогой фиксируют, как быстро сокращается объем международных торговых расчетов в долларах. Еще несколько лет назад он составлял около 70% всех расчетов, а сейчас — чуть более половины. То есть на Западе уже провели замеры возможной реакции Пекина, Дели и Эр-Рияда на такой шаг», — указал политолог.
Светов напомнил, что в преддверие недавнего визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена, в Пекин приезжали миллиардеры Илон Маск и Билл Гейтс, а также главы крупнейших американских банков.
«Западный бизнес прекрасно понимает — их политические лидеры всегда готовы ссориться с кем угодно, но ему-то зачем терять из-за этого миллиарды? Думаю, представители киевского режима будут и дальше продолжать заявлять о "репарациях" и "изъятии активов России". Это рассчитано, в первую очередь, на западного обывателя, который тревожится о том, что расходы на украинские нужды все растут и растут. Таким образом, тамошних налогоплательщиков успокаивают — мол, "все равно восстанавливать Украину будут не за ваш счет, а за счет России"» — считает эксперт.
Когда Украина в начале 1990-х годов получила независимость, напомнил политолог, одной из главных экономических тем в местных СМИ были «бочонки с золотом, оставленные гетманом Полуботком в одном из английских банков в 1723 году». Тогда украинский парламент даже создал специальный комитет во главе с Петром Тронько, который посетил Лондон. Однако следов «золота Полуботка» в Британии почему-то не нашлось. А сейчас украинцы, видимо, полагают, что новое «золото Полуботка» находится в России, сыронизировал Юрий Светов.
Напомним, как сообщил накануне посол РФ в США Анатолий Антонов, Вашингтон должен сам платить за восстановление Украины.
«Администрация США в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должна именно Америка», — сказал он.
По словам Антонова, украинский конфликт — это следствие усилий Вашингтона по созданию очага напряженности у границ РФ, а также по превращению страны в «антироссию».