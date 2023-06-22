Политолог Светов: говоря о репарациях, киевский режим должен помнить про «уши от мертвого осла»

Когда Украина в начале 1990-х годов получила независимость, напомнил политолог, одной из главных экономических тем в местных СМИ были «бочонки с золотом, оставленные гетманом Полуботком в одном из английских банков в 1723 году». Тогда украинский парламент даже создал специальный комитет во главе с Петром Тронько, который посетил Лондон. Однако следов «золота Полуботка» в Британии почему-то не нашлось. А сейчас украинцы, видимо, полагают, что новое «золото Полуботка» находится в России, сыронизировал Юрий Светов.