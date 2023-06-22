Пророчество, которое не так давно сделала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, стало воплощаться в жизнь. Такую неприятную для Берлина правду обнажили журналисты 360kuai.
Авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», напомнили, что Германия вслед за США и другими западными союзниками ввела против Кремля огромное количество ограничительных мер. Санкции последовали после начала российской спецоперации на Украине.
Однако еще в прошлом году бывший немецкий канцлер предупредила германскую власть о том, что рушить партнерские отношения с Москвой опасно. Это, по ее словам, может привести ФРГ к серьезным экономическим и энергетическим последствиям. Как отметили зарубежные авторы, слова Меркель о связях с РФ оказались пророческими.
«Она всегда считала, что необходимо сохранять экономическое сотрудничество с Россией. То, что произошло потом, действительно подтвердило, что это пророчество сбывается», – говорится в статье.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не предлагал Москве провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявили в Кремле.