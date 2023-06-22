360kuai: пророчество Меркель о последствиях антироссийских санкций начало сбываться

Однако еще в прошлом году бывший немецкий канцлер предупредила германскую власть о том, что рушить партнерские отношения с Москвой опасно. Это, по ее словам, может привести ФРГ к серьезным экономическим и энергетическим последствиям. Как отметили зарубежные авторы, слова Меркель о связях с РФ оказались пророческими.