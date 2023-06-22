Экс-разведчик США Риттер: Байден паникует из-за слов Путина о ходе СВО

Американский лидер Джо Байден пребывает в панике из-за недавних слов его российского коллеги Владимира Путина о ходе спецоперации. Что так напугало политика, рассказал бывший разведчик США Скотт Риттер.
Эксперт в ходе общения с ведущими YouTube-канала Judging Freedom отметил, что СВО на Украине находится под полным контролем Владимира Путина. По словам Риттера, глава государства не сомневается в мощи своей страны, поэтому ничто не может поставить его в тупик.
Однако ситуация в Соединенных Штатах не такая радужная. Как сообщил экс-разведчик, всего одно заявление президента России привело американских чиновников в замешательство. В частности, Путин сказал, что российская армия активно ликвидирует украинскую технику.
«Посмотрите на Петреуса. Он похож на испуганного оленя в свете фар, потому что постоянно лжет. Посмотрите на Салливана. Посмотрите на Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Москва не контактирует с Вашингтоном на уровне министров. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.