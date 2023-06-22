«Единственный кормилец». Муж заболевшей Заворотнюк лишился дохода

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая пятый год борется с тяжелой формой рака, рискует потерять заработок. Об этом сообщили журналисты журнала «7 дней».
Согласно их данным, звезда сериала «Моя прекрасная няня» сейчас находится в своем загородном доме под пристальным вниманием родных и медперсоналов.
«Актриса давно лишилась всяких источников дохода, а единственным кормильцем семьи остается ее муж Петр Чернышев, которому приходится заботиться о жене, и о малолетней дочери», — говорится в статье.
Благодаря участию в ледовых шоу фигуристки Татьяны Навки он получал «приличные гонорары». Однако поступила информация о том, что в новом проекте «Спящая красавица» Чернышев участвовать не будет.
Многие уверены, что супруг Заворотнюк хочет провести больше времени с семьей. Некоторые утверждают, что состояние актрисы могло резко ухудшится. Косвенным доказательством этого стал прилет старшей дочери, которая решила остановиться не в своей московской квартире, а поселилась с мамой.
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