«Единственный кормилец». Муж заболевшей Заворотнюк лишился дохода

Многие уверены, что супруг Заворотнюк хочет провести больше времени с семьей. Некоторые утверждают, что состояние актрисы могло резко ухудшится. Косвенным доказательством этого стал прилет старшей дочери, которая решила остановиться не в своей московской квартире, а поселилась с мамой.