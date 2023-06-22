МИД РФ: Москва считает неуместным визит Макрона на саммит БРИКС

Москва проинформировала южноафриканских коллег о том, что она думает по поводу визита французского лидера Эммануэля Макрона на саммит БРИКС. Такие сведения озвучил заместитель руководителя внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков.
Ранее глава Франции попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу позволить ему принять участие в саммите Группы. Однако, по словам Рябкова, визит политиков из недружественных стран на это мероприятие будет неуместным.
«И мы не скрываем данный наш подход, сказали о нем коллегам из ЮАР. Рассчитываем, что наша точка зрения будет в полной мере принята», — добавил он.
Соответствующее заявление заместитель главы Министерства иностранных дел РФ сделал в ходе общения с сотрудниками СМИ.