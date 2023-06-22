Дмитрий Пучков заявил, что государство должно конфисковать имущество Бориса Гребенщикова

Блогер Дмитрий Пучков считает, что государство должно конфисковать имущество уехавшего за границу лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.
Пучков напомнил о публичных заявлениях Гребенщикова. Певец выступал в Берлине, а все собранные на концерте средства отправил в помощь Украине. По мнению блогера, теперь артист должен лишиться всего в России.
«Значит, Гребенщиков, твои пластинки и песни здесь продаваться больше не будут – это раз. Недвижимость конфискуется в пользу государства – это два. Ты – враг», — заявил Пучков в YouTube-проекте «Эмпатия Манучи».
Он выразил недоумение, почему общественное мнение должен формировать покинувший Родину Дмитрий Назаров, хоть он и хороший актер. Пучков провел параллель и отметил, что какой-нибудь маньяк-убийца может быть неплохим слесарем шестого разряда.