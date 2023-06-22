Песков считает, что на Западе поняли фразу Путина «Хрен им» о ядерном оружии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ошибку, которую допустил ряд иностранных СМИ во время перевода слов главы государства Владимира Путина. Журналисты неверно истолковали фразу политика «Хрен вам».
По мнению официального представителя Кремля, некоторые фразы и идиомы английского языка невозможно дословно перевести на русский. Он подчеркнул, что это является нормальным лингвистическим явлением.
«Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли», — высказался Песков в ходе общения с прессой.
Напомним, ранее Владимир Путин комментировал желание НАТО сократить ядерные запасы России. Политик с иронией ответил на требования Альянса.
«У России больше ядерного оружия, чем у стран Североатлантического альянса, они хотят, чтобы мы сократили его — хрен им», — сказал президент.
Путин неоднократно говорил, что российская ядерная триада обеспечивает глобальный баланс сил в мире. В связи с этим политик называл ее развитие главной задачей.