«Выхода нет». Лекух рассказал, как завершение «эры доллара» загнало США в непростую ситуацию

Несмотря на то, что американская валюта все еще остается основным резервным платежным средством в мире, банки в Соединенных Штатах банкротятся один за другим. И этот процесс, судя по всему, уже не остановить, так как «эра доллара» действительно подходит к концу.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал публицист Дмитрий Лекух, по словам которого доля доллара в мировом ВВП неуклонно снижается и нет оснований считать, что эта тенденция как-то изменится.
«Позиция очевидна – когда у тебя под контролем не так давно было до 70% мирового ВВП, а сейчас уже меньше половины, то тут тренд очевиден. Но умирать доллар будет достаточно медленно, в том числе и потому что по доллару созданы многочисленные институты. И главный, пожалуй, институт, по крайней мере в энергетике, – это институт ценообразования – нефть мы добываем в России, Саудовской Аравии и где угодно, а цена на нее устанавливается на Нью-йоркской товарной бирже», – объяснил эксперт.
Подобная ситуация, по его словам, уже давно не устраивала очень многих, включая и Россию, и арабский мир.
При этом в американской финансовой системе в связи с происходящим можно наблюдать два противоречивых процесса.
«С одной стороны, [в США] увеличивается государственный долг, с другой стороны – инфляция, с которой надо бороться, увеличение кредитной ставки. Соответственно, идут банкротства банков, пока региональных – и этого никак нельзя предотвратить, чисто математически. – сообщил Лекух. – Это очень серьезно, это классические "ножницы", из которых нет выхода. Точнее, есть выход, но он мне, и, я надеюсь, американским первым лицам, не очень нравится – это война, причем глобальная».
Пока американские власти еще пытаются справиться с ситуацией полумерами – конфликтами на периферии. В частности, Украина для Соединенных Штатов является той самой периферией, где через конфликт можно, например, сбросить лишнюю ликвидность.
Подобным образом американцы уже преодолели прошлый кризис – Великую депрессию 1930-х годов. Хотя тот кризис был меньшим по масштабам, чем нынешний. Тогда Соединенные Штаты спасли свою экономику через Вторую мировую войну.
«Но для этого [для того, чтобы вновь выйти из кризиса этим путем] им надо в этой войне победить, как они победили вместе с нами в 1945 году. А здесь есть вопросы», – рассуждает публицист.
Сейчас, напоминает он, Соединенные Штаты руками украинцев ведут войну против России, а также руками европейцев воюют против Европы. И об этом говорится даже в доктринальных документах США, где четко прописано, что еврозона является для Америки политическим союзником и экономическим конкурентом.
«Вот их сейчас и раздевают, причем по полной, вплоть до резинки от трусов. Нам кинули Украину, чтобы мы там увязли и не мешали грабить Европу. А мы бы стали мешать грабить Европу по простой причине: это наши традиционные рынки, мы туда и газ, и нефть, и чего только не продавали», – напомнил Лекух.
Таким образом, по его словам, главное, за что ведется борьба – это время.
России время необходимо для того, чтобы перенастроить логистику, а также завершить реальное, а не на бумаге, импортозамещение и другие важные процессы. А американцам нужно время, чтобы провести хоть какую-то реиндустриализацию, в рамках которой они уже тащат к себе из Европы не только деньги, но и технологии с квалифицированными кадрами, перетаскивая в Штаты целые заводы, заключил эксперт.