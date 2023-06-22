«Выхода нет». Лекух рассказал, как завершение «эры доллара» загнало США в непростую ситуацию

России время необходимо для того, чтобы перенастроить логистику, а также завершить реальное, а не на бумаге, импортозамещение и другие важные процессы. А американцам нужно время, чтобы провести хоть какую-то реиндустриализацию, в рамках которой они уже тащат к себе из Европы не только деньги, но и технологии с квалифицированными кадрами, перетаскивая в Штаты целые заводы, заключил эксперт.