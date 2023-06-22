СМИ: из-за просроченного Excel в одной из школ Ингушетии сорвалось ЕГЭ

Завершение пробного периода Excel на школьных компьютерах сорвало сдачу ЕГЭ по информатике в Республике Ингушетия. Программу для работы с электронными таблицами пришлось срочно переустанавливать во время проведения экзамена, сообщает Telegram-канал Baza.
Как утверждают источники интернет-издания, инцидент произошел 19 июня в школе №4 города Назрани. Одна из частей экзаменационного испытания предполагает выполнение заданий на компьютере, однако произвести расчеты и отредактировать необходимый документ оказалось невозможной задачей — на казенных устройствах отсутствовала лицензионная версия продукта.
Впоследствии даже выяснилось, что проблемы с технической оснащенностью в этой школе были и раньше. Компьютеров не хватало, поэтому за несколько дней до проведения экзамена по информатике администрация учреждения позаимствовала несколько ПК из других учебных заведений, однако проверить их попросту не успела.
После произошедшего в Министерстве образования РФ «пострадавшим» от непредусмотрительности учебного заведения выпускникам посоветовали обратиться с официальными жалобами или сразу написать заявление на аппеляцию. При этом руководство назранской школы настаивает, что вопрос с функционированием программы решили буквально за «две-три минуты».
«Я не знаю, о чем говорит представитель школы №4, но друг моего сына (они оба сдавали информатику), когда вышел, сказал, что Ехсеl не работала, и настраивали около двух часов», — гласит один из комментариев в Сети, передает газета «Аргументы и факты».
В свою очередь источники издания «Комсомольская правда» уточнили в Рособрнадзоре, что в случае подобных «неполадок» заявление на апелляцию следует писать не выходя из пункта проведения экзамена.
«Скорее всего, в таком случае ребенок сможет пересдать экзамен в другой день», — отметили в ведомстве.
Как уточнили журналисты, во второй день проведения ЕГЭ по информатике (проходил в два этапа — 19 и 20 июня) все прошло без сбоев.
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