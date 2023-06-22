СМИ: из-за просроченного Excel в одной из школ Ингушетии сорвалось ЕГЭ

Впоследствии даже выяснилось, что проблемы с технической оснащенностью в этой школе были и раньше. Компьютеров не хватало, поэтому за несколько дней до проведения экзамена по информатике администрация учреждения позаимствовала несколько ПК из других учебных заведений, однако проверить их попросту не успела.