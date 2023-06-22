Выручка бизнеса в «Технополисе Москва» выросла втрое за первый квартал 2023 года

Уровень выручки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за январь-март 2023 года составил 18,7 млрд рублей. Это более чем втрое выше результата тех же месяцев год назад, сообщили в пресс-службе московского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Статусом резидента этой ОЭЗ обладают порядка 90 компаний. В прошлом году за аналогичный период их выручка достигла 6 млрд рублей, а в 2021 году — 5,6 млрд рублей.
Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» изготавливают продукцию в сферах микроэлектроники и оптики, медицины, оборудования и ПО, высокотехнологичных, энергоэффективных и нанотехнологий.