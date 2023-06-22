Выручка бизнеса в «Технополисе Москва» выросла втрое за первый квартал 2023 года

Уровень выручки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за январь-март 2023 года составил 18,7 млрд рублей. Это более чем втрое выше результата тех же месяцев год назад, сообщили в пресс-службе московского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.