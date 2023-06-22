Захарова напомнила про сущность Бандеры после слов посла Израиля о «героях Украины»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление посла Израиля в Киеве Михаила Бродского об «украинских героях» Степане Бандере и Романе Шухевиче. Она привела историческую справку, где рассказала об истинной сущности националистов.
Ранее зарубежный дипломат подчеркнул, что Тель-Авив относится к сподвижникам Третьего рейха негативно. Однако для украинцев они являются борцами за независимость и настоящими героями, отметил посол.
«Евреи в оккупированной нацистами Украине, которым эти герои-нелюди активно помогали, были действительно в массе своей уничтожены, сожжены и закопаны без могил и опознавательных знаков. Всего около 1,4 миллиона человек О каких "героях" может говорить Михаил Бродский?» — возмутилась Захарова в Telegram.
В завершение представитель ведомства назвала украинских нацистов «исчадиями ада». Они являются позором для народа, добавила дипломат.